Israel feirar 70 år som nasjon

Merkedagen for Israels proklamasjon av sjølvstende av tidlegare statsminister David Ben-Gurion i 1948 starta ved solnedgang. Feiringa er planlagt å vare til laurdag kveld. Fyrverkeri vart sendt opp i både Tel Aviv og Jerusalem.

Under den tradisjonelle fakkelseremonien i Jerusalem, som sparkar i gang det israelarane kallar for sjølvstendedagen, sa statsminister Benjamin Netanyahu at «fredsfrø» har begynt å spire blant nokre av Israels arabiske naboar.

Han utdjupa ikkje dette, men det har vore teikn på ei oppmjuking av banda til nabolanda, spesielt Saudi-Arabia – som til liks med Israel ser på Iran som ein veksande trussel.

– Vår hand er utstrekt til alle naboar som vil ha fred, sa Netanyahu.

Statsministeren sa også at «vi styrer Israel mot å bli ei aukande verdsmakt». Han nytta også høvet til å komme med ei åtvaring:

– Og til våre fiendar som trur at vi er eit forbigåande fenomen, har eg ei nyheit: I 70 år frå no vil du finne eit land her som er sju gonger sterkare enn kva vi har vore så langt. Dette er berre byrjinga!

Seremonien i Jerusalem vart følgt opp av utandørskonsertar, dans i gatene og fyrverkeri over heile landet.

