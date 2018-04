NASA-satellitt skoten opp for å leite etter liv

utenriks

Den nye satellitten skulle etter planen skytast opp måndag, men oppskytinga vart avlyst to timar før grunna problem med raketten. Onsdag melde NASA på Twitter at problema var utbetra og at alt var klart for utskyting. Like før klokka 1 natt til torsdag vart raketten skoten opp frå Kennedy Space Center i Florida.

Satellitten TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) sit på ein Falcon 9-rakett frå selskapet SpaceX.

– TESS er designa for å utføre den første rombaserte undersøkinga som inkluderer leiting etter eksoplanetar over heile himmelen, skriv astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitskapsformidlar Anne Mette Sannes på nettstaden astroevents.

Eksoplanetar

NASA forventar at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplanetar, planetar i bane rundt andre stjerner enn sola. Blant dei føreser den amerikanske romfartsorganisasjonen at over 50 vil vere på størrelse med jorda.

Ødegaard og Sannes melder at TESS ventar å finne rundt 300 planetar på størrelse med jorda og «superjorder som er opptil dobbelt så store som vår planet».

– Det var utruleg. Det var så kjensleladd, sa TESS-forskar Natalia Guerrero til NASAs eigen TV-kanal etter oppskytinga.

2,6 milliardar

Prosjektet, som vil ta to år, skal bruke fleire kamera for å undersøkje heile himmelen. – Det gjer det mogleg å studere masse, størrelse, tettleik og bane til eit stort tal mindre planetar, inkludert eit utval steinplanetar i bebueleg sone rundt sine moderstjerner, skriv Ødegaard og Sannes.

Fleire teleskop på bakken, blant anna James Webb Space Telescope (JWST), som er like stor som ei tennisbane, skal undersøkje planetane.

Satellitten har kosta over 2,6 milliardar kroner.

