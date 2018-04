Stor protest mot Svenska Akademien i Stockholm

utenriks

Over 3.000 personar hadde meldt seg på arrangementet til støtte for Akademiens avgåtte leiar Sara Danius. Kor mange som faktisk møtte opp torsdag kveld, er uklart, men heile Stortorget var fullt av menneske, rapporterer nyheitsbyrået TT.

På nordsida av torget i Gamla stan ligg Börshuset, hovudkvarteret til Svenska Akademien der dei attverande medlemmene heldt det ordinære torsdagsmøtet sitt.

Mange av dei frammøtte viste støtte til Danius ved å kle seg i såkalla knytebluse, som er signaturplagg hennar og som blir brukt som emneknagg av tilhengjarane hennar på sosiale medium.

Krisa i den ærverdige kulturinstitusjonen toppa seg sist veke då Sara Danius trekte seg som Akademiens faste sekretær. Mange svenskar er opprørt over at den interne konflikten, som er knytt til påstått trakassering av kvinner, gjorde at Danius måtte gå.

Arrangørane av protesten, blant dei kriminologen Nina Rung og medieprofilen Cissi Wallin, oppmodar no alle attverande medlemmer av Svenska Akademien til å forlate plassane sine.

Svenska Akademien, som blant anna deler ut nobelprisen i litteratur, har sidan i fjor haust vore ramma av ei krise knytt til omfattande skuldingar om overgrep, som skal vere gjort av ein såkalla svensk kulturprofil.

Den mannlege kulturprofilen, som er gift med eitt av medlemane i Akademien, er også skulda for å ha lekt prisvinnarar til pressa.

Kona til mannen har trekt seg frå Akademien, og det same har tre andre medlemmer, og Danius.

