Dødsdømt 83-åring avretta i Alabama

Walter Leroy Moody Jr vart erklært død kl. 20.42 lokal tid torsdag. Han hadde inga siste erklæring og svarte ikkje då ein tenestemann spurde om han hadde nokre siste ord.

Moody vart dømt til døden i 1989 for å ha sendt fire brevbomber. To av dei drap ein føderal dommar og ein menneskerettsaktivist. Dei andre to vart funne og uskadeleggjort.

Under rettssaka i 1996 beskreiv påtalemakta Moody som ein «pinleg nøyaktig feiging» som drap dommar Robert Vance fordi han var besett av tanken om å hemne seg mot rettsstellet. Deretter sende han ytterlegare tre brevbomber for å få det til å sjå ut som om Ku Klux Klan stod bak.

