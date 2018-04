Norske Marie Sæther Østbø (21) framleis sakna i Sør-Afrika

utenriks

Østbø vart sist sett ved 19-tida onsdag kveld. Då var ho saman med ei gruppe internasjonale studentar ho reiste med, om lag 100 meter unna hotellet deira i byen Sedgefield.

Fredag fortset leitinga, bekreftar Malcolm Pojie frå det sørafrikanske politiet overfor VG.

Leitar med spesialpoliti og dykkarar

– Gruppa hadde gått tur på stranda då det vart uvêr. Dei hadde gått tilbake til hotellet då ho skal ha stoppa for å ta bilde. Då resten gjekk til middag ein halvtime seinare, såg dei at ho ikkje var kommen. Dei gjekk for å leite og varsla raskt politi og leitemannskap, seier Maries far, Atle Østbø, til Dagbladet.

Politi og kystvakt vart sett inn i søket ved 19.40-tida onsdag. Søket måtte avsluttast seinare same kveld på grunn av dårleg vêr, men var i full gang igjen torsdag med dronar, hundar, lokalt personell og sivile som søkjer både på land og i vatnet.

Fredag vil det bli sett inn spesialpoliti, kystvakt, frivillige og dykkemannskap for å fortsette leitinga.

– Trur ho vart overfallen

Ifølgje sørafrikanske styresmakter vart Marie Sæther Østbøs mobiltelefon, sko og ein caps funne på stranda torsdag morgon.

– Vi er sjølvsagt veldig bekymra for kva som kan ha skjedd, men vi ønsker ikkje å trekkje nokon konklusjonar enno. Vi skal gjere alt vi kan for å finne henne, seier Malcolm Pojie til VG.

Han seier at det ikkje er noko nytt i saka sidan søket vart avslutta torsdag.

Far Atle Østbø er redd for at dottera kan ha blitt overfallen.

– Vi har ikkje gitt opp å finne henne i live. Eg trur kanskje ho er overfallen, for ho hadde aldri lagt frå seg sko, caps og mobil på stranda og bada med fotoapparatet ho nettopp kjøpte, seier han til Stavanger Aftenblad.

UD informert

Østbø studerer i Frankrike og var på studietur til Sør-Afrika. Ho kom til Sedgefield onsdag, skriv den sørafrikanske kystvakta i ei pressemelding. Dei ber alle som har informasjon om hendinga, om å ta kontakt, og seier dei vil snu kvar stein for å finne kvinna.

Det norske Utenriksdepartementet bekreftar at dei er informerte om at ein norsk statsborgar er sakna.

– Vi er kjent med at ein norsk statsborgar skal vere sakna i Sør-Afrika. Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale styresmakter og har tilbode konsulær bistand til familien, seier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til VG.

