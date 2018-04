Stor auke i masseskytingar på skular i USA

utenriks

I ein ny rapport i Journal of Child and Family Studies reknar ein med hendingar der minst fire personar er blitt drepne eller skadde.

Den første skuleskytinga med fleire offer i USA skjedde i 1940. Ein tilsett drap fem kollegaer før han skaut seg sjølv. På 1950- og 1960-talet var det ingen større episodar, men i 1976 skaut ei 16 år gammal jente to personar og skadde ni. Deretter auka talet på skytingar med ein topp på 1990-talet.

Frå 1940 til 1999 vart til saman 55 drepne i 22 masseskytingar på skular i USA. Frå 2000 til 2018 melder rapporten at 66 har blitt drepne i 22 forskjellige episodar.

Studien har utelate gjengoppgjer og skyteepisodar på universitet.

Torsdag samla omkring 1.000 menneske seg i ein park for å demonstrere nær Columbine High School – skulen der 12 studentar og ein lærer vart drepne i 1999.

Gruppa med demonstrantar inkluderte også elevar ved Florida-skulen Marjory Stoneman Douglas – der 17 personar vart drepne 14. februar i år. Demonstrasjonen var for meir våpenkontroll og peika på viktig det er å stemme ved neste val.

Elevar og lærarar ved vidaregåande skular over heile USA er venta å forlate klasseromma fredag og demonstrere for auka våpenkontroll. Fredag vil Columbine High School vere stengt for å markere at det er 19 år sidan masseskytinga.

(©NPK)