Swaziland byter namn

utenriks

Kong Mswati III annonserte namnebytet under feiringa av 50 år med sjølvstende frå Storbritannia.

Etter å ha blitt uavhengige har mange afrikanske land gått tilbake til sine opphavlege namn, sa kongen.

– Vi skal ikkje lenger bli kalla Swaziland frå i dag og framover, kunngjorde han.

Ifølgje Daily Sabah betyr eSwatini staden for swazilendarane på det offisielle språket swati.

Nyheitsbyrået AP skriv at sveitsarane er letta etter namnebytet i det afrikanske landet. Årsaka er at dei to landa ofte blir blanda saman på skjema på internett. Det er ikkje klart kor mykje det vil koste den vesle enklaven i Sør-Afrika å endre namn.

(©NPK)