The Telegraph: EU avviser Mays forslag om Irland-grense

Statsminister Theresa Mays forslag om å unngå eit omfattande og komplisert grensereglement mellom Nord-Irland, som er britisk område, og republikken Eire, skal ha blitt «systematisk og grundig avvist», skriv avisa, som viser til høgt rangerte diplomatar i EU.

Dette skal ha skjedd på eit forhandlingsmøte i Brussel mellom leiande EU-tenestemenn og Olly Robbins, den britiske forhandlingsleiaren. May har sagt at det er viktig for regjeringa å beskytte Nord-Irlands plass i ein framtidig indre britisk marknad.

– Det var ei detaljert avvising av det britiske forslaget. Det vart gjort heilt klart at ingen av dei britiske tollmodellane ville virke, ingen av dei, seier ei kjelde til The Telegraph.

Både EU og Storbritannia ønsker ei mest mogleg open grense mellom Irland og Nord-Irland. Men det er usemje om korleis reglane for EUs indre marknad, som Irland er bundne av, kan foreinast med den statusen Nord-Irland får som utmeldt av EU, og korleis dette skal handterast ved grenseovergangane.

Når Storbritannia forlèt EU i mars 2019, vil det bli slutt på fri passasje av menneske og varer mellom Irland og Nord-Irland. Dette kan få store konsekvensar for den irske øya, og fleire fryktar at fredsavtalen frå 1998 kan bli undergraven.

