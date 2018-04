USA: Russland og Syria forseinkar OPCW-inspektørane

utenriks

– Russiske tenestemenn har jobba med det syriske regimet for å sterilisere staden for det påståtte angrepet og for å fjerne fellande bevis for bruk av kjemiske våpen, sa det amerikanske utanriksdepartementets talskvinne Heather Nauert torsdag.

Ho kalla Russland og Syrias grep «eit forsøk på å gjennomføre sin eiga iscenesette etterforsking».

Inspektørane frå Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) kom til Syrias hovudstad Damaskus laurdag, men har framleis ikkje besøkt staden der over 40 menneske ifølgje enkelte meldingar skal ha blitt drepne i eit kjemisk angrep 7. april.

– Vi har påliteleg informasjon som indikerer at russiske tenestemenn jobbar med det syriske regimet for å nekte og utsette desse inspektørane frå å få tilgang til Douma, sa Nauert.

