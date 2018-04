14 soldatar og politimenn drepne i angrep i Afghanistan

utenriks

Ei stor gruppe opprørarar angreip måndag soldatar i distriktet Ab Kamari. Ni soldatar vart drepne, opplyser visepolitisjef i provinsen Ghulam Sarwar Haidari.

Samtidig vart fem politimenn drepne i eit angrep i Qadis-distriktet, opplyser talsmann for guvernøren Sharafuddin Majidi.

Ingen har tatt på seg skulda for dei to angrepa i Badghis-provinsen, men Haidari meiner Taliban stod bak begge angrepa. Taliban er aktiv i provinsen og har trappa opp angrepa mot sikkerheitsstyrkane, påpeikar han.

Søndag vart 57 menneske drepne i Kabul då ein mann sprengde seg sjølv ved inngangen til eit lokale der afghanarar hadde stilt seg i kø for å registrere seg som veljarar. Etterpå sende IS' propagandakanal Amaq ut ei melding der det heitte at IS stod bak.

