Frp-politikar får kritikk for å ha drive lobbyverksemd for Aserbajdsjan 

utenriks

Parlamentarikarforsamlinga i Europarådet (PACE) la søndag fram ein ekstern granskingsrapport som i detalj gjennomgår skuldingar om korrupsjon i forsamlinga. Bakteppet er skuldingar om at Aserbajdsjan skal ha «kjøpt» støtte frå tidlegare og noverande medlemmer for å sleppe unna kritikk.

Blant dei som får merksemd i rapporten, er tidlegare stortingsrepresentant Karin S. Woldseth (Frp).

Granskingskommisjonen konkluderer med at Woldseth har handla på ein måte som strid mot hennar forpliktingar som æresmedlem av PACE.

– Eg tar dette til etterretning, seier Woldseth til NTB.

– Eg syns ikkje det greitt i det heile tatt. Men eg får ta på mi kappe at eg kanskje burde ha lest regelverket betre, seier ho.

Woldseth leidde den norske delegasjonen til PACE frå 2009 til 2013, men det er hennar aktivitet i åra etter dette som er granska i rapporten.

Dei eksterne granskarane meiner det er bevist at Woldseth dreiv med lobbyverksemd for Aserbajdsjan, men understrekar at det ikkje er funne bevis for at ho fekk betalt for verksemda.

Overfor NTB vil ikkje Woldseth svare på om ho har tatt imot betaling frå Aserbajdsjan eller aktørar som representerer aserbajdsjanske interesser.

(©NPK)