Guterres meiner FN må sterkare på banen i Syria

utenriks

Guterres avslutta måndag av eit besøk i Sverige, der også ambassadørane frå dei 15 medlemslanda i Tryggingsrådet møttest i helga. Krigen i Syria var eit sentralt tema under samtalene.

– Marerittet i Syria har halde på i over sju år. Det kastar ein mørk skugge over verdssamfunnet. Ingen land kan løyse dette åleine. Vi treng ein FN-leia innsats, sa statsminister Stefan Löfven under ein felles pressekonferanse med Guterres.

Handlingslammet

Generalsekretæren i FN beklaga på si side Tryggingsrådet har vore handlingslamma når det gjeld Syria.

– Tryggingsrådet har dessverre ikkje vore samde når det gjeld Syria. Men eg håper no på framgang. Det er semje om at det trengst ei politisk og ikkje ei militær løysing, seier Guterres.

– Vi treng humanitær tilgang til heile det syriske territoriet og vi må også finne måtar å stille dei skyldige til ansvar for brot på internasjonal lov som følgje av bruk av kjemiske våpen, seier han.

Kald krig

Søndag konstaterte generalsekretæren i FN at den kalde krigen er tilbake, om enn i ein noko annan variant enn tidlegare.

– For det første kontrollerer ikkje USA og Russland alt, slik tilfellet var tidlegare. Fleire land er aktive: Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia med fleire. Det er tydeleg at det ikkje lenger er snakk om to homogene, kontrollerande blokker, sa António Guterres.

Det er likevel ikkje snakk om same type kald krig mellom aust og vest som det verda tidlegare har opplevd, sa Guterres i eit intervju med SVT.

– For det andre så fanst det under den kalde krigen mekanismar for dialog, kontroll og kommunikasjon, noko som sikra at konfrontasjonar ikkje skulle eskalere utanfor all kontroll. Slike mekanismar finst ikkje lenger, sa Guterres.

(©NPK)