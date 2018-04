Hertuginne Kate og prins William fekk ein son

utenriks

Kate blei måndag morgon køyrt til den private fødeklinikken Lindo Wing på St. Mary's Hospital i London. Like etter klokka 14 norsk tid melde Sky News at ein gut var fødd.

Kensington Palace stadfestar at Kate har fått ein son.

– Hertuginna av Cambridge fødde klokka 11.01 (lokal tid) ein son, heiter det i ei kunngjering, der det blir opplyst at alt står bra til med mor og barn.

Den vesle guten veg 3,8 kilo, og prins William var til stades under fødselen på St. Mary's Hospital. Prins William blei sjølv fødd på det same sjukehuset, og det same blei broren prins Harry.

– Dronninga, hertugen av Edinburgh, prinsen av Wales, hertuginna av Cornwall, prins Harry og medlemmer av begge familiar er informert og gleder seg over nyheita, heiter det vidare i kunngjeringa frå Kensington Palace.

Kate og William har frå før to barn saman: Prins George (4) og prinsesse Charlotte (2).

Guten som blei fødd måndag blir dermed nummer fem i arverekkja, etter bestefaren prins Charles, faren prins William og dei to eldre søskena sine.

Onkelen, prins Harry, blir dermed skyvd ned eit hakk i arverekkja og er no nummer seks.

(©NPK)