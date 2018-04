Mario Abdo Benítez er Paraguays nye president

utenriks

46 år gamle Abdo Benítez vann med 46,5 prosent av stemmene, mot den 55 år gamle sentrumspolitikaren Efraín Alegre, som fekk 42,7 av stemmene.

Abdo Benítez overtar etter tobakksmagnaten Horacio Cartes, som høyrer til det same partiet: Coloradopartiet.

Høgrepartiet hadde presidentposten i 61 år i Paraguay, til den katolske biskopen og sentrumspolitikaren Fernando Lugo vann valet i 2008. Han vart avsett i det nabolanda kalla eit kupp i 2012.

Visepresident Federico Franco overtok og styrte landet fram til valet i 2013, der Cartes og Coloradopartiet tok tilbake presidentposten.

Den tidlegare militærdiktatoren Alfredo Stroessner styrte det søramerikanske landet med hard hand frå 1954 til 1989. Abdo Benítez har i intervju sagt at den mangeårige diktatoren «gjorde mykje for landet», men han har tatt avstand frå dei massive brota på menneskerettar under Stroessner.

Tusenvis av opposisjonelle «forsvann» under diktaturtida, der dei militære slo nådelaust ned på alt tilløp til opposisjon. Då Stroessner døydde i 2006, foreslo Abdo Benítez likevel at Coloradopartiet skulle hylle han.

Sin eigen formue arva den konservative politikaren frå faren, som vart tiltalt for å ha utnytta stillinga som personleg sekretær for diktatoren til å styrkje seg. Saka vart til slutt lagt bort.

