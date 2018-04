Tyskland tar imot 10.000 FN-utvalde flyktningar

utenriks

Merkel sa under eit møte med FN sin høgkommissær for flyktningar (UNCHR), Filippo Grandi, at dei 10.000 flyktningane inngår i eit busetjingsprogram som skal hindre «ulovleg innvandring og erstatte det med lovlege moglegheiter».

Det er ikkje kjent kva land desse flyktningane kjem frå.

Grandi takka Tyskland for å ha tredobla støtta til UNCHR dei siste tre åra. Ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA bidrar Tyskland no med 387 millionar euro, rundt 3,7 milliardar kroner, til flyktningbyrået årleg. Det gjer Tyskland til den neste største bidragsytaren, berre slått av USA.

