utenriks

Ifølgje vitne blei det fyrt av eitt skot ved 9-tida, og ein person skulle vere treft. Elevar og lærarar ved skulen blei bedne om å låse seg inne i lokala og blokkere inngangane, skriv Helsingør Dagblad.

– Det går eit rykte om at det blei lausna eit skot og at ein person skulle vere ramma. Dette er ikkje korrekt, heitte det i ein melding frå dansk politi like før klokka 10.30.

