Ti bekrefta døde etter påkøyrsel i Toronto

utenriks

Politiet i Toronto bekreftar at den mistenkte sjåføren av bilen som køyrde inn i ei folkemengde ved eit gatekryss i sentrum av byen måndag ettermiddag, er 25 år gamle Alek Minassain frå bydelen Richmond Hill.

Offisielle tenestemenn opplyser at sjåføren ikkje skal vere knytt til nokon terrororganisasjon.

Motivet bak påkøyrselen er enno ikkje bekrefta, men politiet seier at ut ifrå vitneforklaringar kan det sjå ut som at påkøyrselen liknar ei bevisst handling.

Bilen som vart køyrd, var ein leigebil, opplyser politiet.

– Kjent for samhald og toleranse

– Det er ikkje slikt vi forventar skal skje i Toronto. Vi står saman med dei som er ramma. Toronto er ein by som er kjent verda over for samhald og toleranse. Det skal vi fortsette å vere, seier Torontos borgarmeister John Tory.

Statsminister Justin Trudeau seier han tenkjer på alle dei som er ramma.

Brutale scenar

Vitne beskriv brutale scener frå Toronto måndag, deriblant at ein person med ei barnevogn vart treft, skriv CTV News.

– Han køyrde på fortauet og meia ned folk ein etter ein. Eg trudde først sjåføren hadde eit hjarteanfall eller eit uhell, men så køyrde han opp på fortauet og trefte mange menneske, seier Ali Shaker om det han vart vitne til.

– Det er det verste eg har sett, og eit mareritt som framleis skakar meg. Han har nettopp øydelagt livet til mange menneske, seier Shaker.

– Mange menneske låg livlause på bakken, seier Carol Roberts som såg hendinga.

Stakk av

Etter påkøyrselen i Yonge Street køyrde sjåføren av garde, men han vart innhenta av politiet. CTV News skal ha fått inn bilde av at den arresterte retta ein pistolliknande gjenstand mot politiet og skal ha sagt at han var væpna.

Kort tid seinare vart han arrestert utan at det vart losna skot, opplyste Toronto-politiet på Twitter.

– Denne etterforskinga vil bli vanskeleg. Vi har arrestert ein person og etterforskinga er i gang, sa Peter Yuen i Toronto-politiet.