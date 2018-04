Trump opnar for å bli verande i Syria

utenriks

For rundt ein månad sidan overraska Trump mange med å kunngjere at han kom til å trekkje USA ut av Syria «veldig snart». Han insisterte på at USA hadde gjort sitt og at andre land kunne ta over.

Men under Frankrikes president Emmanuel Macrons besøk i Washington har Trumps tone endra seg. Under ein pressekonferanse tysdag sa han at dei to statsleiarane hadde diskutert baksida ved å trekkje seg ut av landet.

– Emmanuel og eg har diskutert det faktum at vi ikkje ønsker å gi Iran ei open dør til Middelhavet, spesielt sidan vi kontrollerer det, sa Trump. Den amerikanske presidenten la til at før USA trekkjer seg ut av landet, ønskjer landet å etterlate seg «eit kraftig og varig fotspor».

Trump kunngjorde at denne langtidsplanen var ein stor del av samtalane med den franske presidenten. Macron sa til pressa at han og Trump var einige om at problemet i Syria handlar om meir enn Trumps førsteprioritet, som er å drive IS ut av Syria.

Tysdag sa ein talsmann for den USA-leidde koalisjonen som kjempar mot IS i Irak og Syria, Ryan Dillon, at USA ikkje er på veg til å trappe ned i Syria. Talet på luftangrep mot attverande lommer med IS-soldatar har faktisk auka den siste veka, sa han.

