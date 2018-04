Air France-flygarar varslar nye streikar

utenriks

Tre fagforeiningar står bak streiken, som er delt opp i to periodar, frå 3. til 4. mai og frå 7. til 8. mai.

– Vi må halde oppe presset for å få igjennom våre lønnskrav, skriv fagforeiningane i ei felles pressemelding.

Flygarane opplyser at målet for streiken er å få til ein «avtale som er rettferdig for alle». Streiken kjem etter lengre tids usemje mellom leiinga og dei tilsette i Air France.

Det franske flyselskapet har i fleire år hatt lønnsstopp. Flyselskapet har lagt eit tilbod om 2 prosent på bordet, noko som er langt unna kravet frå dei tilsette om ein lønnsauke på 5,1 prosent.

Usemja har sidan februar ført til ei radstreikar og tusenvis av innstilte flyavgangar.

(©NPK)