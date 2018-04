Forskar meiner Macron spelar eit høgt og bevisst spel om Iran-avtalen

utenriks

– Eg trur han har valt å spele på vennskapet med Trump i håp om å overtyde han om å endre politikk. Strategien er veldig gjennomtenkt. Han ønsker at Frankrike skal ta ei global rolle – og då er det avgjerande å få med USA, seier Pernille Rieker, forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), til NTB.

Ho meiner at Macron greier å kommunisere med Trump på ein annan måte enn andre leiarar, sjølv om dei to er svært ueinige i viktige politiske spørsmål, deriblant klima, multilateralt samarbeid og også atomavtalen med Iran.

Mange sperra auga opp då Macron under USA-besøket kunngjorde at han ønsker ein ny avtale med Iran, som eit tillegg til atomavtalen. Formålet skal blant anna vere å avgrense Irans missilprogram og demme opp for stormaktsambisjonane deira i Midtausten.

Rieker meiner at Macron har prøvd å overtyde Trump om at det er betre at atomavtalen blir vidareført enn at den blir skrota. Men om han har lykkast, vil først bli kjent 12. mai, dagen då Trump har varsla at han vil kunngjere si avgjerd.

Om Macron på førehand hadde koordinert sitt utspel med Tyskland, er Rieker usikker på, men ho ser ikkje bort frå det.

Atomavtalen med Iran vart inngått i 2015. Både USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og EU har signert avtalen. Den skal sikre at Iran ikkje har moglegheit til å utvikle atomvåpen, og landet har så langt respektert avtalen, ifølgje Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

(©NPK)