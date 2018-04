Irakisk kvinne tapte barnevernssak i Strasbourg

utenriks

Dei to jentebarna vart i 2011 utsett for ei dramatisk bortføring. Saka fekk den gong stor merksemd i norsk presse.

I ettertid har far til barna innrømt at han stod bak bortføringa. Dei to jentene kom raskt til rette og har budd i fosterheim sidan.

Det er mor til barna som har klaga Noreg inn for domstolen i Strasbourg. Ho meiner Norge har brote artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

Torsdag konkluderte domstolen i Strasbourg med at artikkel 8 ikkje er krenkt i saka.

