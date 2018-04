Macron trur Trump trekkjer seg frå Iran-avtalen

utenriks

Macron seier han antar at Trump vel å bryte med avtalen basert på dei tidlegare utsegnene til presidenten, men vektlegg at han ikkje veit dette sikkert, skriv Reuters.

– Eg veit ikkje kva den amerikanske avgjerda blir, men den rasjonelle analysen av Trumps tidlegare utsegner fører meg ikkje til å tru at Trump vil gjere alt han kan for å bli, sa Macron under ein pressekonferanse.

Trump har trua med å trekkje USA frå avtalen og gjeninnføre sanksjonar mot Iran frå 12. mai.

Macron, som er på statsbesøk i USA, har prøvd å overtale presidenten til ikkje å gjere nettopp dette. Tysdag antyda Macron at Frankrike vil møte Trump på halvvegen og heller innføre ein ny avtale som eit supplement til den noverande atomavtalen.

Ifølgje The Australian Financial Review sa Macron til journalistar i Washington at han trur Trump trekkjer seg ut av nasjonale omsyn.

(©NPK)