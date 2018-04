Nato seier adjø 

utenriks

– Sjølv dette er litt vemodig. Det hadde eg ikkje trudd, men det har faktisk blitt det, seier Stoltenberg til NTB.

Det er aller siste gong han inviterer norsk presse inn på kontoret i den gamle brakkebyen som har husa Nato i 50 år. Neste veke skal alt pakkast ned, og så startar han på nytt kontor måndag 7. mai.

Det nye hovudkvarteret ligg rett over vegen frå det gamle. Stilmessig er det derimot som å komme til eit anna hundreår.

Stoltenberg håpar flyttinga også vil inspirere til fornying i måten å jobbe på.

– Eg trur det er veldig sunt for ein organisasjon å komme over til eit nytt bygg, seier han.

Håpar på ny kultur

Fredag leiar Stoltenberg utanriksministermøtet i alliansen i det gamle hovudkvarteret. Det blir det siste NATO-møtet som blir halde der. Neste møte, som blir halde på ambassadørnivå, er planlagt i det nye hovudkvarteret tysdag 8. mai.

Ein ny heim for ein moderne allianse som ser framover, samanfattar generalsekretæren.

– Denne organisasjonen har nokon tradisjonar som det er viktig å prøve å rykke opp i. Dette er eit eineståande høve til å skape ein ny kultur og ein ny giv i organisasjonen. Det har vi tenkt å utnytte, seier Stoltenberg.

Bileta blir med

Sjølv lar han gode hjelparar ta seg av flyttinga. Frå kontoret hans er det uansett ikkje særleg mykje som skal pakkast.

– Eg har faktisk mindre på dette kontoret enn eg ofte har hatt på andre kontor. Kanskje fordi eg har visst at eg skulle flytte. Og kanskje fordi eg har vore flink til ikkje å spare på papir.

Det han har, er nokon bilete. Det eine blei tatt av ein journalist og viser fire generasjonar Stoltenberg.

– Det har eg alltid tatt med meg, seier Stoltenberg.

– Så har eg nokon familiebilete, og eg har eit bilete av Utøya. Det skal vere med på det nye kontoret.

Folda hender

Det er arkitekten Jo Palma som har teikna det nye hovudkvarteret. Bygget består av åtte lange og fire korte vengjer som er fletta saman i ein innandørs agora.

Tanken er at det skal sjå ut som folda hender, som eit symbol på samhaldet i alliansen.

Flyttinga har allereie gått føre seg i nokre veker. Den vil fortsette fram mot sommaren. Inne i bygget er det sett av plass til spisestadar, matbutikk, frisør, bank, bokhandel og apotek – så vel som ei befolkning på rundt 4.500 menneske.

Og prislappen? Den er på snautt 1,2 milliardar euro. Faktisk omtrent akkurat som opphavleg budsjettert.

Mellombels løysing

Det gamle hovudkvarteret skal leverast tilbake til den belgiske stat. Nato flytta inn der då alliansen blei kasta på dør i Paris. Heile 17 prosent av hovudkvarteret er flyttbare brakker.

Det skulle berre vare i ti år.

– Det er jo eit bygg som ber preg av at det var mellombels allereie for 50 år sidan. Sidan den gong er det pussa opp litt her og der, og nokon lokale er betre enn andre. Men store delar av bygget er ganske nedslite, seier Stoltenberg.

Han håpar også på betre luftkvalitet etter flyttinga.

– Dei siste månadane har det vore sånn at anten får du luft, eller så får du varme. Du kan ikkje få både luft og varme. Det blir garantert betre på det nye kontoret.

(©NPK)