Trio held nytt Syria-møte i Moskva

Dei tre landa står saman bak den såkalla Astana-prosessen, eit forum for å trappe ned konflikten i Syria. Mens Russland og Iran er alliert med president Bashar al-Assad, støttar Tyrkia delar av opprøret.

Alle landa har styrkar og allierte militssoldatar på bakken i Syria.

Møtet er det første etter at syriske regjeringsstyrkar tok kontroll over opprørsbastionen Aust-Ghouta utanfor Damaskus. Det er også det første etter at Frankrike, Storbritannia og USA bomba mål i Syria utan FN-mandat som svar på eit påstått kjemisk angrep i Aust-Ghouta.

Den siste tida har også Tyrkia styrkt si stilling i trioen som følgje av at tyrkiske soldatar og allierte syriske opprørarar har tatt kontroll over den kurdiskdominerte byen Afrin i Nord-Syria.

