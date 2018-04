Trump veit ikkje om han vil gripe inn i Russland-etterforskinga

utenriks

Det har fleire gonger vore spekulert i om president Donald Trump vil prøve å stanse etterforskinga av rolla til Russland i den amerikanske valkampen i 2016 ved å avsette spesialetterforskar Robert Mueller.

Demokratene i Kongressen har prøvd å få på plass ei lov som kan hindre Trump i stanse granskinga av han sjølv, men så langt utan å få med seg det republikanske fleirtalet. Justiskomiteen i Senatet skal stemme over eit nytt lovforslag torsdag.

I eit intervju med Fox News kallar Trump etterforskinga «ei skam». Han kritiserer blant anna det føderale politiet FBI for å ha innhenta ransakingsløyve og gjennomført razziaer hos advokaten hans Michael Cohen og tidlegare valkampsjef Paul Manafort.

– Eg har bestemt meg for å ikkje blande meg inn. Eg kan komme til å ombestemme meg på eit punkt, fordi det som går føre seg er ei skam, seier Trump.

Cohen blir etterforska av føderale styresmakter i New York for ukjente forretningsforhold. Manafort er tiltalt for kvitvasking av pengar og fleire andre forhold.

