Trumps ministerkandidat i hardt vêr

Ronny Jackson er president Donald Trumps personlege lege i Det kvite hus.

I ein rapport utarbeidd av Demokratane i Senatet, blir det retta fleire skuldingar mot Jackson. Rapporten viser til samtalar med 23 av Jackons noverande og tidlegare kollegaer i Det kvite hus’ medisinske avdeling.

Her kjem det fram at legen ofte blir omtalt som «godterimannen» fordi han ansvarslaust skriv ut reseptar. Han blir også skulda for å ha drukke seg så full på ein jobbfest at han krasja ein bil, noko Jackson sjølv hevdar er påfunn. Slike skuldingar er såpass alvorlege at dei kan sette lisensen til ein lege i fare, skriv nyheitsbyrået AP.

Trump nominerte Jackson til stillinga samtidig som han gav dåverande minister David Shulkin sparken i slutten av mars.

Rapporten vart publisert same dag som Jacksons nominasjon skulle opp til høyring. Denne er no utsett mens skuldingane blir undersøkte.

Talskvinne for Det kvite hus Sarah Sanders seier onsdag at Jackson har blitt godkjent i minst fire uavhengige bakgrunnssjekkar.

Samtidig har fleire politikarar og krigsveteranar stilt spørsmål ved Jacksons kvalifikasjon som minister for saker som gjeld krigsveteranar. Departementet har i alt 360.000 tilsette og tener ni millionar veteranar.

