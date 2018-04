Vestlege land møtes til Syria-møte i Paris

utenriks

Utanriksminister i Tyskland Heiko Maas er blant dei som er venta til møtet torsdag kveld.

Det er den såkalla «vesle gruppa» som skal diskutere utsiktene til å få slutt på krigen med diplomatiske verkemiddel.

Angrepet mot det som blei oppgitt å vere syriske anlegg for produksjon og lagring av kjemiske våpen, blei presentert som eit svar på eit antatt kjemisk angrep mot den tidlegare opprørsbastionen Douma utanfor Damaskus.

Etter angrepet tok president Emmanuel Macron igjen til orde for ein meir inkluderande prosess for å finne ein diplomatisk løysing på konflikten. Statsminister i Frankrike Édouard Philippe har sidan foreslått at gruppa som no møtes i Paris, bør innleie forhandlingar med Tyrkia, Russland og Iran, av dei er dei to siste allierte av president Bashar al-Assad i Syria. Tyrkia støttar på si side delar av det syriske opprøret, men har den siste tida vore mest opptatte av å ta kontroll over kurdiskdominerte område nær grensa til Tyrkia.

Mens FN-forhandlingane i Genève har vore resultatlause, har Russland, Iran og Tyrkia starta ein eigen prosess i eit forsøk på å få avslutta krigen med både militære og diplomatiske verkemiddel.

