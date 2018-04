Wara vil ha meir samarbeid i kampen mot terrorpengar

utenriks

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) leidde den norske delegasjonen til ministermøtet. Han nytta anledninga til å ta til orde for meir spontan informasjonsdeling mellom landa.

– Når det blir avdekt etterretning og bevis som er av verdi for eit anna land, bør dette delast sjølv om det ikkje er komme nokon førespurnad, ettersom det andre landet kanskje ikkje er klar over informasjonen, sa Wara i innlegget sitt på konferansen.

I tillegg bør etterretninga bli betre til å ta i bruk ny teknologi for å spore pengestraumane, heldt han fast.

Franske styresmakter viser til at ekstremistgrupper som IS og al-Qaida har vist betydeleg evne til å tilpasse seg og både skaffe og flytte pengar, sjølv om dei har lidd store nederlag militært.

Éi bekymring er at terrorgrupper kan bruke nettet til å flytte pengar i skjul. Spesielt kryptovalutaer og nettstader for «crowdfunding» er sårbare for misbruk, blir det åtvara.

For grupper som al-Qaida og Boko Haram har bortføringar og krav om løysepengar vore ei viktig inntektskjelde.

Andre grupper har tent store summar på å true til seg «skatt» frå bedrifter og vanlege folk.

(©NPK)