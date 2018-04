EU forbyr sprøytemiddel som truar biene 

utenriks

EUs medlemsland stilte seg fredag bak forbodet, som blir innført etter at ein vitskapeleg gjennomgang bekrefta at slike stoff er skadelege for bier når dei blir bruke utandørs.

Konsekvensen er at all utandørs bruk av dei tre stoffa imidakloprid, klotianidin og tiamethoxam vil bli forbode.

– Biers helse er avgjerande viktig for meg fordi det handlar om naturmangfald, matproduksjon og miljø, seier EU-kommissær Vytenis Andriukaitis.

I Noreg er dei to siste stoffa ikkje i bruk, men det blir selt omtrent 500 kilo imidakloprid i året.

(©NPK)