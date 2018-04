utenriks

Den norske Nobelkomiteen avgjer kvar haust kven som skal tildelast verdas gjævaste pris, nemleg Nobels fredspris.

– Det er slik at Nobelkomiteen i det heile ikkje kommenterer det pågåande arbeidet sitt. Då er vi også veldig forsiktige med å kommentere aktuelle hendingar. Så eg har ingen kommentar. Det er klart at kvart eit framstøyt for fred og forsoning er veldig viktig. Utover det har eg ingen kommentar, seier Reiss-Andersen til Nettavisen.

