Presidenten i Romania ber statsministeren trekke seg

utenriks

Viorica Dancila blei i januar den første kvinnelege statsminister i Romania nokon gong, men no seier presidenten i landet, Klaus Iohannis, at han ikkje har tillit til Dancila og at ho ikkje passar til jobben som statsminister.

Viorica Dancila høyrer til det sosialdemokratiske partiet, men det er partileiar Liviu Dragnea som i realiteten styrer regjeringa i landet. Dragnea kan derimot ikkje bli statsminister etter at han i 2016 blei dømt for valfusk.

President Klaus Iohannis er kritisk til Dancilas avhengnad av Dragnea, og seier at ho føretrekkjer å utføre partiordre og gjer landet meir sårbart.

Iohannis, som er ansvarleg for landets utanrikspolitikk, har også skulda statsministeren for ikkje å ha informert han om eit forslag om å flytte ambassaden i Romania i Israel frå Tel Aviv til Jerusalem.

Iohannis har ikkje makt til å sparke Dancila, men utspelet vil auke presset på nasjonalforsamlinga i landet om å ta ei avgjerd om framtida til Dancila.

Dancila skal ha avvist ein invitasjon frå Iohannis om eit møte.

