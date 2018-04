Presidenten i Taiwan villig til å møte Xi

utenriks

Etter at Tsai ikkje ville stille seg bak prinsippet om eitt Kina då ho blei valt i 2016, braut Kina all kontakt med Taiwan.

Fredag fekk ho spørsmål om ho ville vurdert å møte Xi, etter å ha sett korleis det historiske møtet mellom president Moon Jae-in i Sør-Korea og leiar i Nord-Korea Kim Jong-un fann stad.

–Eg ville vore villig til å gjere alt som bidrar til fred og stabilitet, svarte Tsai.

Eit møte med presidenten i Kina kan finne stad «utan nokon politiske førehandsvilkår og på like fot», la ho til.

–Med desse prinsippa, trur eg ingen taiwansk leiar vill sagt nei, sa Tsai.

Kina reknar Taiwan som del av territoriet sitt, og øya er ikkje godkjent som eige land av FN. Dei to landa blei i 1992 samde om å rekne både øya og det kinesiske fastlandet som delar av eitt og same Kina, men dei to har ulike tolkingar av kva dette inneber.

(©NPK)