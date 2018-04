To norske kvinner fengsla i Dubai

utenriks

Kvinnene, som er i midten av 20-åra, har vore varetektsfengsel i Dubai i éi veke og tre dagar, melder NRK.

Familiane får konsulær bistand frå norske styresmakter. I tillegg har dei engasjert advokat som hjelper dei. Ifølgje familien skal dei to unge kvinnene ha blitt arrestert saman med fleire andre utlendingar.

– Vi anar ikkje kvifor dei sit i varetekt. Dette er ein fortvila situasjon, seier far til ei av dei to kvinnene. Det skal førebels ikkje liggje føre noka sikting i saka.

Overfor VG bekreftar pressekontakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet at to norske borgarar er varetektsfengsla i Dei sameinte arabiske emirata. Solberg, seier at dei ikkje kjem til å gi nokon detaljar i saka, og kan heller ikkje bekrefte kjønn og alder på dei fengsla.

Til NRK seier ambassadør Jens Eikaas at ein av dei ambassadetilsette har møtte kvinnene i fengselet.

– Vi prøver å hjelpe dei så godt vi kan med dei moglegheitene vi har, seier Eikaas.

(©NPK)