Den britiske innanriksministeren går av

Rudd har dei siste dagane vore under aukande press på grunn av den såkalla Windrush-skandalen. Ho skulle etter planen ha komme med ei fråsegn i Parlamentet måndag.

Ifølgje Sky News har statsminister Theresa May akseptert avgangen hennar.

Windrush-skandalen dreier seg om at departementet hennar har fastsett eit tal på kor mange ulovlege innvandrarar det skulle greie å få deportert.

For få dagar sidan sa ho til dei folkevalde at slike målsetjingar ikkje fanst, før ho innrømde at dei eksisterte, men utan at ho var klar over dei.

Presset auka ytterlegare fredag då det dukka opp eit notat, som ho hadde fått kopi av, der målsetjingane var omtalt. Etter dette insisterte ho endå ein gong på at ho ikkje visste om dei, og at ho ikkje hadde lest notatet.

Før britiske medium kasta eit lite flatterande lys på kulturen og arbeidsmetodane i departementet hennar, blei Rudd sett på som ei stigande stjerne i Det konservative partiet.

Ho er den siste av ei rekke ministrar som forlèt Mays regjering etter å ha gjort administrative blemmer i jobben som minister.

