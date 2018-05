Deltakarar på NRAs årsmøte får ikkje bere våpen 

utenriks

Medlemmene av National Rifle Association (NRA) får lov til å bere våpen under heile møtet, bortsett frå når Trump og visepresident Mike Pence talar. Bakgrunnen er at det er Secret Service som har ansvaret for sikkerheita til presidenten, og dei tillèt/tillét vanlegvis ikkje våpen på stader der dei har ansvaret for sikkerheita.

Dette får fleire elevar som overlevde skulemassakren der 17 personar blei drepne i Parkland i Florida, til å reagere. Trass i angrepet som skaka nasjonen i februar, synest det å vere lite politisk trykk bak forsøk på å skjerpe våpenlovene. Fleire av elevane skuldar den mektige våpenlobbyen for hykleri på sosiale medium.

Det var også forbode å bere våpen då Trump tok del på NRAs årsmøte i Atlanta i fjor.

