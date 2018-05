Demonstrantar i Armenia lammar hovudstaden

utenriks

Pasjinian oppfordra til streiken etter at eit fleirtal i nasjonalforsamlinga hindra at han blei utnemnt til statsminister under eit møte 1. mai. Opposisjonsleiaren, som seier han vil ta eit oppgjer med nepotisme og korrupsjon i regjeringspartiet, var einaste kandidat.

Titusen av demonstrantar hadde onsdag føremiddag samla seg i hovudstaden, der dei sperra gater og blokkerte inngangane til regjeringskontora. Nesten alle gatene i byen er uframkommelege for bilar og mange butikkar stengt.

Demonstrantar har sperra både hovudvegen inn til Jerevan og vegen til den internasjonale flyplassen, melder Reuters.

– Vil lamme landet

Allereie onsdag morgon begynte hundrevis av studentar å marsjere mot Jerevan sentrum.

– Vi vil lamme hele byen og hele landet, seier Sargis Babajan, ein 22 år gammal student, til Reuters.

Pasjinian, ein tidlegare avisredaktør, oppfordra tysdag kveld folk til å sperre vegane og samle seg i sentrum av Jerevan.

– Revolusjonen for kjærleiken og toleransen held fram, sa 42-åringen.

Harde frontar

Masseprotestane den siste tida har ført til full konflikt mellom tilhengjarane til protestleiaren, som har greidd å mobilisere titusen av demonstrantar, og makteliten i landet i Det republikanske partiet, som ifølgje Reuters synest å vere fast bestemt på å behalde både den politiske makta og makta over sikkerheitsstyrkane i landet i den tidlegare Sovjetunionen.

Både unge og eldre har teke del i protestane.

– Vi har bare eitt krav. Republikanarane må gå. Nikol er den sanne leiaren for det armenske folket, seier pensjonisten Anait Tomasjan (63).

(©NPK)