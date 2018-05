Kinas utanriksminister på sjeldan besøk til Nord-Korea

utenriks

Bakteppet for Wangs besøk er den historiske moglegheita for fred og nedrusting som har oppstått i kjølvatnet av toppmøtet mellom leiarane for Sør- og Nord-Korea.

Kinesiske Folkets dagblad opplyser at Wang har reist til Nord-Korea etter invitasjon frå den nordkoreanske utanriksminister Ri Hong-yo. Besøket kjem berre dagar etter det koreanske toppmøtet og berre veker før det planlagte, og minst like historiske, møtet mellom Kim Jong-un og president Donald Trump.

Kina er Nord-Koreas fremste allierte og den største handelspartnaren. Regjeringa i Beijing prøver å posisjonere seg så sentralt som mogleg i den gryande fredsprosessen på den koreanske halvøya. Kim Jong-un reiste på eit overraskande besøk til Beijing i mars, den første utanlandsturen hans sidan han tok over makta i 2011.

Prosessen i dei to koreanske statane og utsikta til ei ny utvikling i heile Søraust-Asia har ført til ein straum av møte på høgt nivå.

Til veka skal den japanske statsminister Shinzo Abe vere vert for ministerkollegaene frå Kina og Sør-Korea for å utveksle synspunkt på det som skjer i Nord-Korea.

(©NPK)