Trumps tidlegare advokat: Mueller kan stemne presidenten

utenriks

Dowd seier til nyheitsbyrået Reuters at Mueller tok opp moglegheita for å stemne presidenten da han blei gjort oppmerksam på at Trump ikkje føler seg forplikta til å snakke med etterforskarane.

– Dette er ikkje ein lek. Dei forstyrrar arbeidet til den amerikanske presidenten, sa Dowd ifølgje han sjølv på møtet.

Den tidlegare advokaten, som forlét Trumps juridiske team to veker etter at møtet fann stad, stadfestar dermed det fire ukjente kjelder tidlegare har opplyst til avisa Washington Post.

Etter møtet i mars skal Muellers team ha gått med på å gi Trumps advokatar konkret informasjon om kva dei ønsket å spørje Trump om. Ut ifrå denne informasjonen formulerte Trumps advokat Jay Sekulow 49 spørsmål som han trudde presidenten kom til å få.

Denne lista blei lekt til The New York Times, som omtalte spørsmåla måndag.

Trump sjølv skreiv tysdag på Twitter at det er uverdig at spørsmåla er lekt.

– Det er så skammeleg at spørsmåla som gjeld den russiske heksejakta, blei lekt til media, skriv han.

Han avviser også at det har skjedd noko samansverjing mellom valkampteamet hans og Russland, og hevdar at etterforskinga begynte med hemmelegstempla informasjon som blei lekt på ulovleg vis.

(©NPK)