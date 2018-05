WHO: Rundt 7 millionar dør av luftforureining kvart år

utenriks

I ein ny studie organisasjonen har gjennomført kjem det fram at 90 prosent av befolkninga i verda pustar inn forureina luft.

– Luftforureining er ein trussel for oss alle, men det er dei fattigaste og mest marginaliserte som blir ramma hardast, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

På verdsbasis dør om lag 7 millionar menneske kvart år etter å ha pusta inn luftpartiklar som mellom anna kan føre til slag, hjartesjukdommar, lungekreft og lungebetennelsar.

Luftforureininga er verst i byar, men ofte verre enn ein skulle tru på landsbygda. I tillegg til forureininga utandørs blir mange menneske i utviklingsland sjuke av sot og partiklar frå kolfyring og matlaging innandørs.

Ifølgje organisasjonen fører denne typen luftforureining til om lag 3,8 millionar dødsfall årleg.

– Det er uakseptabelt at over 3 milliardar menneske – for det meste kvinner og barn – framleis pustar inn dødeleg røyk kvar einaste dag frå forureina omnar og brensel, seier Ghebreyesus.

Meir enn 90 prosent av dødsfalla som blir kopla til luftforureining finn stad i låg- og mellominntektsland, opplyser organisasjonen.

(©NPK)