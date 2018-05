Dødstalet stig etter kraftig uvêr i India

utenriks

Vindar på over 36 meter per sekund og kraftig lyn og tore herja i delstatane Uttar Pradesh og Rajasthan onsdag kveld, og det er venta at dødstalet kjem til å stige, ifølgje styresmaktene.

Vinden har dratt med seg sand, støv og hustak frå dei skjøre bygningane i den nordlege delstaten Uttar Pradesh og den vestlege delstaten Rajasthan.

Så langt er 65 bekrefta døde i Uttar Pradesh, mens 33 er funne døde i Rajasthan vest i landet.

Ifølgje lokale medium er Agra-distriktet i Uttar Pradesh, der det berømte monumentet Taj Mahal ligg, hardast ramma.

Dei fleste av dødsfalla kjem av samanraste bygningar og fallande tre, ifølgje lokale styresmakter.

Sandstormar i kombinasjon med kraftig vind er vanleg når det nærmar seg sommar nord og aust i India. Ifølgje AP har uvêret også dratt med seg kraftig regnvêr, noko som har overraska lokalbefolkninga ettersom monsunsesongen framleis er meir ein seks veker unna.

Nye torestormar og meir kraftig vind er venta torsdag, ifølgje meteorologane.

