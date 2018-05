Juncker meiner britiske EU-byråkratar bør få belgisk statsborgarskap 

utenriks

I alt 917 britar er tilsett i EU-kommisjonen. Fleire av dei har budd i Belgia i årevis, har europeiske pensjonsordningar og er bekymra for framtida når Storbritannia trekker seg ut av EU neste år.

Det har også fått mange til å søkje om belgisk pass.

Torsdag var Belgias statsminister Charles Michel æresgjest i EU-parlamentet i Brussel. Då han møtte til debatt med dei folkevalde, tok Juncker opp situasjonen til sine tilsette.

Han begynte med å takke Belgia for gjestfridomen.

– Den imponerer meg på dagleg basis. Brussel er ein veldig varm og inkluderande by, og eg er veldig glad for å kunne vere her. No vil eg be belgiske styresmakter om å vise same sjenerøsitet når det gjeld det å gi belgisk statsborgarskap til britiske tenestemenn her i Brussel. Det fortener dei, sa Juncker.

Michel var ikkje avvisande, men understreka at domstolane er uavhengige, og at det for tida herskar tvil om korleis lova skal tolkast i desse sakene. Ifølgje han er dette eit spørsmål regjeringa no ser nærmare på.

EU-kommisjonens mål er å unngå at britiske tilsette mister jobben neste år, ifølgje Junckers pressetalsmann Margaritis Schinas.

