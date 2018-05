Kina lovar å støtte oppbygginga av Nord-Koreas økonomi

utenriks

Wang fortalde sin nordkoreanske motpart at Kina verdset det tradisjonsrike forholdet mellom dei to landa. Samtidig roste han Nord-Koreas tiltak for å redusere spenningane på Koreahalvøya, ifølgje ei fråsegn frå utanriksdepartementet i Beijing torsdag.

Wang sa også at Kina er villig til å samarbeide med Nord-Koreas styresmakter for å styrke det praktiske samarbeidet om økonomi og handel. Han understreka også at Kina støttar Nord-Korea når landet «samlar styrken sin til å byggje opp økonomien».

Fråsegna speglar den gode utviklinga av forholdet mellom dei to landa den siste tida. Wang er den høgste kinesiske tenestemannen som har besøkt Nord-Korea på fleire år, og det er første gong sidan 2007 at ein kinesisk utanriksminister tar seg ein tur til det isolerte regimet.

Kina har lenge vore Nord-Koreas nærmaste og einaste samarbeidspartnar, men sanksjonane mot Nord-Korea har ført til at handelen mellom dei to landa er kutta med rundt 90 prosent. Kina har støtta ei rekkje stadig strengare FN-sanksjonar mot Nord-Korea, som er innført som ein reaksjon på atomvåpenprogrammet til landet.

(©NPK)