Tesla leverte betre resultat enn venta

Omsetnaden enda på 3,4 milliardar dollar i første kvartal og selskapet tapte 3,35 dollar per aksje. Det er mindre enn førehandsestimatet som tilsa eit tap på 3,42 dollar per aksje.

I samband med framlegginga av kvartalsresultatet informerte selskapet også om at dei ligg godt an til å auke bilproduksjonen. Siste veka i april produserte dei 2.270 Tesla Model 3, og målet er å kunne produsere 5.000 i veka om lag to månader.

Ifølgje Tesla-grunnleiger Elon Musk vil selskapet gå med overskot i andre halvdel av 2018, dersom alt går etter planen.

I april stoppa Musk produksjonen for å fjerne flaskehalsar som seinkar heile produksjonen. Dette viste seg å vere eit smart trekk, og Musk seier dei derfor stansar produksjonen i ytterlegare ti dagar.

Model 3 kostar 35.000 dollar, dryge 280.000 kroner, og er Teslas forsøk på å nå den såkalla massemarknaden.

