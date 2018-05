Blanda resultat i lokalvalet i England

utenriks

Ifølgje BBC har både Labour og Det konservative partiet mista kontroll over viktige kommunar. Og mens toryane beheldt makta i Wandsworth og Swindon, greidde Labour å ta tilbake makta i Plymouth.

I alt 4.371 plassar stod på spel i dei 150 engelske kommunane der det vart halde val torsdag.

Toryane vann fleire stadar plassar frå Det britiske sjølvstendepartiet UKIP, som gjorde eit svært dårleg val.

Liberaldemokratane kan på si side notere framgang, blant anna vann partiet tilbake kontrollen over Richmond i London frå dei konservative.

Fredag morgon var om lag halvparten av stemmene talde. Dei endelege resultata er først klare fredag ettermiddag, skriv britiskpolitikk.no.

Lokalvalet er den første store politiske testen for statsminister Theresa May etter at det konservative partiet hennar mista det parlamentariske fleirtalet i valet i juni.

Sidan har May slite i motbakke, både på grunn av krass kritikk mot brexit-strategien og fordi ho har mista fleire ministrar. Den siste av dei, innanriksminister Amber Rudd, trekte seg i helga etter å ha blitt kritisert for å ha villeia Parlamentet.

(©NPK)