Europol har avdekt omfattande momssvindel

utenriks

Den to dagar lange operasjonen har vore leidd av Europol og Europas byrå for påtalesamarbeid, Eurojust. Politiet opplyser at momssvindelen kjem opp i fleire hundre millionar euro, pengar som høyrer heime i statskassen i dei råka landa.

Politiet aksjonerte mot adresser i Belgia, Tyskland, Portugal og Spania. Europol opplyser at medlemmene er italienarar, portugisarar og spanjolar. Heile svindeloperasjonen skal ha blitt styrt frå Spania av ein far og sonen hans. Dei to er spanske statsborgarar med indiske røter.

52 av dei 58 arrestasjonane skjedde i Spania. Banden har operert i ni år over heile Europa og er mistenkt for kvitvasking og momssvindel for nærmare 3,8 milliardar kroner.

Banden opererte med kjøp og sal på internett, av både ekte og falske varer, som regel elektronikk. Meir enn 100 selskap, dei fleste såkalla stråselskap, er oppretta i Europa og USA for å manipulere straumen av varer. Dei arresterte dreiv attpåtil eit eige kontor som framstilte falske fakturaer for importerte elektronikkvarer og luksusbilar.

– Granskinga viser at banden sende ut falske fakturaer for over 250 millionar euro over tre år, seier Europol.

Svindlarane brukte også sitt vidstrakte nettverk til å kvitvaske store pengebeløp som etter kvart fann vegen til kontoar i bulgarske og ungarske bankar. Banden skjulte enorme inntekter ved å investere i fast eigedom og luksusbilar.

Dei arresterte brukte flittig eit system der dei importerte varer utan moms og selde dei lokalt med moms, utan at skattemyndigheitene fekk den føreskrivne salsskatten.

