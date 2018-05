Organisasjon: Kongo vil tillate oljeleiting i nasjonalparkar

utenriks

Den London-baserte organisasjonen uttaler fredag at den har sett dokument om ein plan om å «teikne grensene på nytt» i dei berømte nasjonalparkane Salonga og Virunga, som er heimstaden for fleire av dei trua dyreartane på jorda.

Dette skal ifølgje organisasjonen fjerne beskyttelsesstatusen frå områda der oljelisensar er tildelt, slik at oljeleiting kan finne stad der.

Ifølgje Global Witness møttest ein spesialkommisjon beståande av ministrar og sivile tenestefolk i landet 27. april for å prøve å presse planane igjennom.

Vidare skriv organisasjonen at Kongos oljeminister, Aime Ngoi Muken, har laga eit juridisk rammeverk for korleis statusen til områda kan bli endra.

– Forslaga er i direkte strid med Kongos Unesco-forpliktingar, og bryt med statusen til parkane som verdsarv, skriv Global Witness.

I ein kommentar til AFP skriv Kongos oljeminister at han ikkje har kjennskap til planane, men at viss dei eksisterer er «vi ikkje redde for å ta dei imot med opne armar».

