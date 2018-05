Tsjekkias president seier landet har testa ut giftstoffet Novitsjok

utenriks

Det er ein versjon av dette giftstoffet som er sett i samband med angrepet på den tidlegare russiske spionen Sergej Skripal og dottera hans i byen Salisbury 4. mars.

Den russiskvennlege presidenten opplyste torsdag kveld på tv at mengda Novitsjok som vart framstilt, var svært liten og at den vart destruert.

Han sa vidare at forsøka involverte giftstoff med typenamnet A-230, mens det stoffet som vart brukt i England, visstnok var A-234.

Ekspertar seier at det er ganske få laboratorium i verda som kan framstille dette giftstoffet. Russiske styresmakter har hevda at nervegifta kan ha komme frå Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia eller Sverige.

Den tsjekkiske regjering reagerte sterkt på dei russiske utsegnene og sa at Russland til dei grader hadde kryssa grensa for kva det gjekk an å påstå.

President Zeman seier at forsøka vart gjennomførte i november i fjor.

– Vi veit kvar det skjedde og når det skjedde, så det ville vere hyklersk å late som om ingenting skjedde, seier Zeman.

Russland var raskt ute med å skulde britane for å ha loge om at berre Russland hadde hatt omgang med Novitsjok, i lys av utsegnene frå den tsjekkiske presidenten.

– Tåka er i ferd med å lette, og dei tallause løgnene frå Theresa Mays regjering er i ferd med å bli avslørte, skriv Maria Zakharova, talsperson for russisk UD, på Facebook.

