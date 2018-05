Avis: Trump og Kim møtest i juni

utenriks

Sjansen for at det historiske møtet finn stad i Singapore, har auka som følgje av Sør-Koreas president Moon Jae-in sitt planlagte møte i Det kvite hus seinare i mai, skriv avisa Chosun Ilbo. Utover dette gir ikkje avisa noka grunngjeving for påstanden.

Ifølgje Chosun Ilbo vil møtet mellom USAs president og Nord-Koreas leiar finne stad i midten av juni. Trump sa i helga at datoen er bestemt, og at den snart vil bli annonsert.

Også det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap skriv at Singapore seglar opp som den heitaste kandidaten til å arrangere møtet mellom Trump og Kim.

Tidlegare har Mongolia og Sveits vore nemnde som moglege møtestadar. Trump sjølv har foreslått at møtet skal vere i Panmunjon på grensa mellom Nord- og Sør-Korea.

Kim Jong-un og Moon Jae-in vart førre månad einige om å jobbe for fred og slutte med alle fiendtlege handlingar på Koreahalvøya.

