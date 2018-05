Hizbollah mot siger i valet i Libanon

utenriks

Det første parlamentsvalet på ni år i Libanon vart halde søndag. Valdeltakinga var låg, og berre 49 prosent av dei røysteføre deltok, ifølgje styresmaktene.

Førebelse resultat tyder på at valet vil forsterke Hizbollahs makt og innverknad i landet. Rørsla og deira politiske allierte ligg an til å få fleirtal i nasjonalforsamlinga, melder nyheitsbyrået Reuters.

Iran-støtta Hizbollah er både eit politisk parti og ei militsgruppe med eigne militære styrkar. Hizbollah har bygd opp eit arsenal med meir våpen enn Libanons regjeringshær, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Rørsla har demonstrert si militære slagkraft i krigen i nabolandet Syria, der dei er allierte med den syriske presidenten Bashar al-Assad. Hizbollah er ein sterk motstandar av Israel og står framleis på USAs terrorliste.

I Libanon har statsminister Saad al-Hariri stått i spissen for ein politisk allianse som har prøvd å motarbeide Hizbollah. Alliansen, som fekk støtte frå Saudi-Arabia, vann valet i 2009, men har sidan gått i oppløysing.

Nasjonalforsamlinga har dei siste åra vore prega av handlingslamming og frykt for at borgarkrigen i Syria skal spreie seg over landegrensa. Dette førte til at parlamentsvalet er blitt utsett tre gonger.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal vere kristen, statsministeren sunnimuslim og leiaren for nasjonalforsamlinga sjiamuslim. Dei 128 seta i nasjonalforsamlinga er også fordelte på tilsvarande vis.

(©NPK)