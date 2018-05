Madsen ankar straffeutmålinga, ikkje skuldspørsmålet

utenriks

Sjølve skuldspørsmålet blir ikkje anka, opplyser statsadvokaten i København på Twitter måndag. Ankesaka er førebels ikkje tidsett.

Under rettssaka for nokre veker sidan vart Madsen funnen skuldig på alle tiltalepunkt om drap, seksuell mishandling og likskjending. Dommen på livsvarig fengsel var samrøystes og i tråd med påstanden frå aktor.

Madsen anka på staden, men no er det altså klart at han formelt ikkje vil anke over skuldspørsmålet.

Fengsel på livstid er den strengaste straffa ein kan få i Danmark, og betyr at ein tidlegast kan søke om prøvelauslating etter 12 år. Dei fleste livstidsdømte blir sitjande lenger tid bak murane.

